SEE/MG abre inscrições para Plano de Recomposição das Aprendizagens em Sete Lagoas: saiba como se inscrever

Profissionais especializados e professores interessados em atuar nos Núcleos de Gestão Pedagógica nas Superintendências Regionais de Ensino têm até o dia 14/4 para se inscrever.

Imagem: Reprodução/Google street view

Foi publicado o edital de contratação para seleção de servidores efetivos, pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), destinado a vagas temporárias nos Núcleos de Gestão Pedagógica Regional das Superintendências Regionais de Ensino (SREs), localizados em diversas regiões do estado, incluindo Sete Lagoas.

As vagas visam a realização de ações pedagógicas e de monitoramento para operacionalização do Plano de Recomposição das Aprendizagens (PRA), instituído por meio da Resolução SEE nº 4825. As inscrições estarão abertas até o dia 14 de abril e o formulário de inscrição deve ser preenchido pelo candidato na SRE de interesse.

A seleção tem como objetivo oferecer apoio às escolas estaduais na elaboração de estratégias de ensino para aprimoramento da aprendizagem e dos indicadores educacionais da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, alinhado às perspectivas de desenvolvimento do Currículo Referência de Minas Gerais.

Para se candidatar a vaga o candidato deve:

Ser servidor efetivo, com admissão no cargo pretendido, com lotação em Unidade Escolar da Superintendência Regional de Ensino de Sete Lagoas;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Não participar da gerência ou administração de alguma empresa comercial ou industrial;

Não exercer comércio ou participar de sociedade comercial (exceto como acionista, quotista o comanditário);

Não ter sido condenado em processo administrativo disciplinar ou judicial relacionados a patrimônio público ou improbidade administrativa.

As incrições serão feitas por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição, exclusivamente pelo endereço eletrônico: https://forms.gle/dJBgSqNepMDknUxw9. Ao acessar esta página, o candidato deverá ler atentamente todas as informações e preencher todos os dados solicitados no formulário eletrônico, até o final.

O resultado final sairá no dia 25/4 e o início dos trabalhos dos núcleos se dará em 2/5.

Para mais informações, acesse o edital da SRE-Sete Lagoas clicando aqui.



Da redação