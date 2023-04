Projeto no CEU das Artes promoveu oficinas culturais para todas as idades no Jardim dos Pequis

"Nesse CEU tem Sol", que acontece no Centro de Artes e Esportes Unificados, no Jardim dos Pequis, prepara encerramento com apresentações para final de abril.

Durante as aulas os participantes e professores contaram com toda a infraestrutura necessária para o pleno desenvolvimento de habilidades – Foto: Bruna Aguiar

Com o patrocínio da IVECO Brasil, o projeto "Nesse CEU tem Sol" vem promovendo diversas oficinas artísticas para a comunidade da região do Jardim dos Pequis, em Sete Lagoas. As atividades de formação em área cultural beneficiaram cerca de 100 pessoas entre sete e 60 anos de idade, com aulas gratuitas de flauta doce, violão, contação de histórias/teatro, coral e hip-hop. Agora, participantes e equipe preparam encerramento para o final de abril.

Segundo Alan Keller, gestor do projeto, "Nesse Céu tem Sol", realizado no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), foi planejado para atender a demanda de atividades culturais na região do Jardim dos Pequis, com ações de fomento à criação de grupos culturais nas áreas da música, do teatro e da dança. "Queríamos ainda que o projeto revelasse os talentos na comunidade", conta.

Outro objetivo alcançado do projeto, ainda de acordo com Alan Keller, era o de fomentar a geração de renda por meio da área cultural, em especial para artistas e gestores culturais de Sete Lagoas. Para tanto, participam como professores os artistas: Ailton de Castro (violão), Paulinho do Boi (teatro), Lucas Marotta (flauta doce), Lorenzo de Paula (hip-hop) e Cleber Castro (canto e coral). "Nossos professores artistas têm a oportunidade de desenvolver suas oficinas com toda a infraestrutura necessária, desde a disponibilidade de instrumentos musicais para todos os participantes das modalidades de flauta doce e violão, lanches para todos durante as oficinas e camisetas para todos os inscritos no projeto", comentou Keller.

Encerramento com festa

O projeto "Nesse CEU tem Sol" encerra suas atividades no final deste mês, e a equipe e participantes estão preparando uma linda festa. O evento está previsto para acontecer nos dias 29 e 30 de abril, no CEU Jardim dos Pequis e na Feirinha do Boa Vista, com apresentações culturais dos alunos das oficinas oferecidas.

"Nesse CEU tem Sol" é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com o Patrocínio da IVECO | CNH INDUSTRIAL. Produção da Espaço Ampliar, apoio da Prefeitura de Sete Lagoas e do Governo Federal.

Com CEU das Artes.