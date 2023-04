Prefeitura de Sete Lagoas inicia o recadastramento obrigatório de servidores ativos, pensionistas e aposentados

A Prefeitura de Sete Lagoas instituiu, por meio do Decreto nº 6.974, um novo recadastramento anual de todos os servidores públicos municipais ativos, pensionistas e aposentados. O procedimento é uma exigência do Governo Federal por meio do sistema e-Social e será realizado de 10 de abril a 9 de maio com situações diferenciadas para cada público.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O e-Social, um dos pilares do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), busca modernizar o cumprimento das obrigações acessórias unificando o envio das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas de forma totalmente digital.

ATIVOS

Os servidores ativos deverão realizar o recadastramento de maneira online. O processo é feito em etapas e exige o preenchimento com informações pessoais e de documentos que devem ser anexados em formato PDF, inclusive um com foto atual, ou imagem (foto) em boa resolução.

Caso tenha dificuldade, o servidor deverá procurar o ponto de apoio no Departamento Pessoal da Prefeitura no 4º Andar do prédio do Bela Vista (Av. Getúlio Vargas, 111, Centro – orla da Lagoa Paulino)

PENSIONISTAS E APOSENTADOS

Pensionistas e servidores aposentados da administração direta, autarquia (SAAE) e fundações (Fumep) deverão confirmar o recadastramento de maneira presencial (ou por meio de representante legal) na Controladoria Geral do Município, na rua Fernando Pinto, 147, Centro, de 9h às 12h e 13h às 17h. No ato, deverão ser apresentados formulário, disponível no decreto, preenchido e cópia dos seguintes documentos: documento oficial de identificação com foto, CPF, certidão de casamento (se houver), comprovante de residência atualizado (conta de água, energia elétrica, telefone ou bancária) e documentos pertencentes ao dependente previdenciário.

Quem não providenciar o recadastramento terá o seu pagamento suspenso. No caso de incapacidade de locomoção que impossibilite o comparecimento presencial por motivo de moléstia grave ou doença, o atestado médico deve ser encaminhado para o e-mail recadastramento@setelagoas.mg.gov.br com a solicitação de agendamento na residência do interessado.

*Matéria atualizada às 17:55h - 10/04/2023

Com Prefeitura de Sete Lagoas