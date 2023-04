Segurança: Guarda Municipal de Sete Lagoas amplia patrulhamento e videomonitoramento na rede escolar

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas intensificou, a partir desta segunda-feira, 10 de abril, o patrulhamento em todas as escolas municipais, tanto da área urbana quanto rural. A ação visa garantir mais segurança e tranquilidade para a comunidade escolar e se integra ao monitoramento por câmeras realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas desde agosto do ano passado.

Ao todo 47 escolas municipais são monitoradas 24 horas por dia pelos equipamentos interligados ao Centro de Controle Operacional de videomonitoramento com sede na Central da GCM. "Vamos aumentar o efetivo na entrada e saída dos alunos e profissionais da rede municipal de Educação, com agentes motorizados em rondas constantes nas imediações da área escolar. "Nosso objetivo é transmitir tranquilidade aos alunos, professores, pais e funcionários, para que sintam a escola como um ambiente seguro e tranquilo", afirma o Comandante da GCM, Sérgio Andrade.

O ambiente das quase 60 escolas municipais da Prefeitura de Sete Lagoas está muito mais seguro desde a implantação de um completo sistema de videomonitoramento controlado pela GCM. Houve redução de 92% dos casos de furto comparando os registros de 2021 e de 2022, quando houve a instalação dos equipamentos. Atualmente são 296 câmeras de vigilância divididas entre 47 Escolas Municipais e 10 Centros Educacionais de Educação Infantil (CEMEI).

A Guarda Municipal mantém uma atuação complementar nas escolas. Além de coordenar o videomonitoramento, agentes realizam rondas contínuas no perímetro escolar durante os períodos diurno e noturno. "Ainda esta semana teremos reuniões com as diretorias das escolas, passando informações e dicas. A GCM continuará trabalhando de forma integrada com afinco para melhorar ainda mais estes índices", completa Sérgio Andrade.

