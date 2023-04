A previsão do tempo marca um dia de muitas nuvens no céu, com abertura de sol no período da tarde em Sete Lagoas nesta terça-feira.

Foto: Reprodução/Internet

Hoje será parecido com ontem, sem qualquer possibilidade de chuvas na região. Confira:

Temperatura mínima: 15°C

Temperatura máxima: 28°C

Chuva: 0mm - 0%

Vento: E - 14km/h

Úmidade mínima: 52%

Úmidade máxima: 91%

Sol: 06:06h 17:49h

Da Redação