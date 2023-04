MNE Gruta Rei do Mato empossa novos membros do conselho consultivo

Na manhã dessa terça (11) o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas (MNEGRM) teve seu novos conselheiros consultivos empossados. O conselho tem a função de assessorar a gestão da unidade de conservação (UC), sendo representante dos diversos interesses sociais envolvidos na existência da unidade. O mandato dos conselheiros empossados hoje vale para o biênio 2023-2025.

Novos conselheiros do MNE Gruta Rei do Mato tomaram posse hoje (11). Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br.

A gerente do MNEGRM Maria Honorina Pereira Rocha falou sobre a importância do conselho e sua diversidade na composição: "Para mim o conselho representa muito para a UC. Eu acho que é uma das ferramentas mais importantes junto com o Plano de Manejo. Eu fico feliz porque a gente consegue fazer um conselho bastante participativo, com todos os setores da sociedade, esse ano com mais felicidade ainda porque conseguimos trazer muita gente da comunidade no entorno".

Ronaldo José Ferreira Magalhães, que é Supervisor da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Centro Norte (URFBio Centro Norte), falou sobre os desafios do conselho: "É uma entrega voluntária do tempo de vocês (conselho) para nos ajudar na gestão das Unidades de Conservação. Não é fácil fazer a gestão de um espaço protegido porque nós temos uma enorme caixa de conflitos. Existem interesses múltiplos que envolvem essa área".

Ele também ressalta: "Nós temos diversas empresas que inclusive estão compondo o conselho, com seus interesses financeiros legítimos e bem estabelecidos e que exploram a área e invariavelmente geram impactos. Mas essa convivência entre o desenvolvimento econômico e a conservação é o nosso desafio. A gente precisa achar uma fórmula para esse equilíbrio e é só com a participação de todos, com opiniões diversas, discussão e trabalho de muito entendimento é que vamos conseguir encontrá-lo".

A Portaria nº 20 de 21/03/2023 do Instituto Estadual de Florestas (IEF) estabelece quem são os membros desse conselho que é formado por 48 conselheiros, sendo 24 titulares e 24 suplentes. A lista formada por representantes da sociedade civil e do poder público pode ser conferida na íntegra clicando aqui.

Da Redação, Vinícius Oliveira