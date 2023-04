Prefeitura inicia entrega de novas impressoras em todas as unidades de saúde do Município

Dando sequência ao processo de modernização da infraestrutura tecnológica das unidades de saúde do Município, a Prefeitura de Sete Lagoas deu início à entrega e instalação de 220 impressoras laser multifuncionais HP nas UBS, ESF, UPA 24 Horas, PA Belo Vale e Hospital Municipal. "São 156 unidades para todas as unidades da Atenção Primária, 27 para a Atenção Secundária e outros 37 equipamentos de impressão para a rede de Urgência e Emergência do Município", detalha o coordenador de TI da Prefeitura, Márcio Aguiar.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Na manhã desta terça-feira, 11 de abril, receberam as novas impressoras o ESF Alvorada (dois equipamentos), ESF Fazenda Velha (três equipamentos) e o ESF Santa Rosa (três equipamentos). A expectativa é que todas as unidades de saúde tenham os novos equipamentos funcionando até 30 de abril. Os equipamentos são utilizados nas unidades para a impressão de prontuários, pedidos de exames e receitas médicas. "Além da modernização dos equipamentos, tem a questão da economia financeira também, pois a troca de toner é de responsabilidade da empresa contrata, em valor bem inferior à compra direta feita anteriormente. Com isso, economizaremos mais de R$ 30 mil por mês somente com toner de impressão, sem contar que não precisaremos mais de manutenção de equipamentos obsoletos", lembra Márcio.

"Seguimos firmes em nosso propósito de termos um atendimento público de saúde de mais qualidade para a população. Reformamos várias unidades de saúde, inauguramos outras, digitalizamos processos e, em breve, teremos a finalização da ampliação do Hospital Municipal e a nova sede regional do SAMU, entre outras ações", anunciou o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Com Prefeitura de Sete Lagoas