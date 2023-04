Pouco mais de um mês do anúncio de férias coletivas de diversas montadoras em todo o Brasil, a IVECO em Sete Lagoas também paralisará suas atividades. De acordo com a empresa, a ação vem de uma desaleceração no mercado de veículos pesados.

A ação foi anunciada aos funcionários na terça-feira (11), com recesso escalonado entre os vários setores da montadora. Em nota, a montadora informou que não é uma concessão de férias coletivas, mas sim um recesso remunerado de até 12 dias, a começar no dia 24 de abril. A IVECO ainda aponta que o motivo é "uma desaleceração do mercado por conta da entrada em vigor da norma Euro 6".

O que é a norma Euro 6

A União Europeia têm, desde o final dos anos 1980, um sistema de normativas que pretende controlar a emissão de gases poluentes produzidos por veículos a combustão, aliando a novas tecnologias para aumentar a vida útil dos motores. Conhecida como Euro, a legislação está em sua sexta versão - o Brasil segue esta norma através de sua versão nacional, conhecida como Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). Desde 1º de janeiro deste ano está em vigor a Proconve P8, normativa similar à Euro 6.

Férias coletivas nas montadoras

Ao contrário como informa a IVECO, diversas montadoras em todo o país resolveram conceder férias coletivas de tempo determinado ou não. Esta ação é comum na indústria automotiva no Brasil: desta vez, cada montadora dá uma versão para frear a produção, que vai da baixa procura por veículos novos a falta de componentes para montagem - como relatado pelo SeteLagoas.com.br.

