Seguidores do SeteLagoas no Instagram respondem como foi o consumo (ou não) de chocolates na Páscoa

O último fim de semana foi marcado pela Páscoa, período de celebrações religiosas (entenda o significado aqui) e também do tradicional consumo de chocolates. Todo ano espera-se que os preços desses produtos aumentem nessa época devido a maior demanda, porém em alguns cenários eles sobem mais do que o esperado, influenciados pelo contexto econômico do país naquele momento. Para se ter uma ideia dos comportamentos de compra de chocolate na última semana, o SeteLagoas.com.br fez uma enquete com seguidores no Instagram, confira respostas recebidas a seguir.

Foto: Susanne Jutzeler / Pixabay

Um total de 227 pessoas respondeu da seguinte forma:

51% não compraram chocolates

22% compraram ovos de Páscoa

22% compraram chocolate em formatos diversos

5% não fizeram nenhuma compra, mas vão aproveitar promoções depois da data comemorativa

Ou seja, mais da metade das pessoas afirmou não ter comprado chocolate, embora um número considerável tenha consumido o doce em pelo menos alguma variedade disponível no mercado. Um pequeno número disse que vai aproveitar quedas de preço após a data para fazer as compras.

Nas participações em forma de resposta livre, a pesquisa também teve retorno de seguidores com respostas no mínimo interessantes:

- "Só ganhei um ovo de Páscoa"

- "Comprei barra de 1 Kg e fiz ovos e pirulitos de chocolate"

- "Eu queria um ovo Ferrero Rocher"

- "Infelizmente virou marketing a Páscoa"

Da Redação, Vinícius Oliveira