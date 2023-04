Prefeitura de Sete Lagoas entrega modernos tablets para 325 Agentes Comunitários de Saúde

Equipamentos permitirão o envio de informações em tempo real diretamente das residências gerando segurança, eficiência e rapidez nos atendimentos

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

O auditório do Centro Universitário de Sete Lagoas (Unifemm) recebeu nesta quarta-feira, 12 de abril, o 2º Encontro de Agentes Comunitários de Saúde de Sete Lagoas. O evento contou com a presença de autoridades do município e foi uma oportunidade de formalizar a implantação de uma tecnologia que vai revolucionar o trabalho diário dessas equipes. Foram entregues equipamentos individuais que passam a integrar o dia a dia de quem atua na linha de frente da saúde.

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - adquiriu 325 tablets de última geração que serão utilizados pelos agentes durante suas visitas domiciliares, onde são criados prontuários da situação de cada usuário. “Uma tecnologia que vai fazer a diferença no fluxo de trabalho e também na vida dos assistidos por nosso sistema de saúde. Será possível fazer coleta de dados, relatórios e direcionamentos com muito mais agilidade. Estamos modernizando a máquina desde o primeiro dia de nossa gestão e a saúde está na vanguarda deste processo”, comemorou o prefeito Duílio de Castro.

O resultado vai muito além de mera expectativa, já que seis agentes do Centro de Saúde da Várzea participaram de um projeto piloto onde os resultados da nova ferramenta foram altamente positivos. “Esta gestão caminha para mudar a realidade da saúde municipal e o cumprimento de mais uma promessa é prova de que não vamos parar. Rapidez e segurança nas informações significam garantia de melhor atendimento ao cidadão. Ressalto que, no teste, os agentes entenderam todas as ferramentas disponíveis e aprovaram este avanço. Estamos muito entusiasmados com esta nova fase”, destacou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

A Atenção Primária possui uma estrutura com cerca de 60 unidades como Centro de Saúde, ESF e UBS. O trabalho dos agentes é fundamental para fazer a ligação com os usuários diretamente em suas casas. Agora, a tecnologia vai permitir melhor filtro e, consequentemente, evitar a sobrecarga em outros níveis como Urgência e Emergência. “Esta modernização provocará resultados melhores na Atenção Primária em vários sentidos. Um grande ganho será a possibilidade de acompanhamento em tempo real de pacientes crônicos como diabéticos e hipertensos em domicílio com a geração de gráficos e planilhas digitais, dispensando a papelada e promovendo celeridade nos procedimentos”, assegura Higino Lopes, coordenador da Atenção Primária.

A aquisição e operação dos equipamentos está sob supervisão do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura. Os tablets de última geração são personalizados e interligados com o sistema de gestão da saúde pública municipal. “São tablets com alta tecnologia oferecendo ao agente a possibilidade de transmissão para um servidor onde são gerenciadas todas as informações do município. São equipamentos da marca Samsung Galaxy, que são individuais, e só podem ser utilizados pelo portador previamente cadastrado”, explica Márcio Aguiar, coordenador do Departamento de TI.

O 2º Encontro de Agentes Comunitários de Saúde teve uma programação extensa, tendo como destaque o início de operação dos tablets em todas as regionais a partir desta quinta-feira, 13. Também estiveram presentes o vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade, os coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde, Alber Alípio Ribeiro e Múcio Eduardo da Silva Júnior, o vereador Janderson Avelar, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, e Alexandre Ribeiro, presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom