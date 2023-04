Passando a Limpo desta sexta-feira recebe a Comendadora Fabiana Frederighi

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (13) recebe a Comendadora Fabiana Frederighi para conversar sobre o seu novo livro "As Sacerdotisas".

Foto: Reprodução/Internet

Fabiana Frederighi Fonseca é Acadêmica da Academia Cordisburguense de Letras Guimarães Rosa, graduada em Pedagogia, historiadora, Comendadora de história, apresentadora do Podcast cultural chamado Fabicast, escritora de oito livros e mentora de projetos literários. Ela lançou no fim de março seu 7º livro "As Sacerdotisas", que fala sobre o Sagrado feminino. O livro foi escrito por 13 mulheres de diferentes classes sociais, estilos e idades. "As Sacerdotisas" traz a essência do reconhecimento de todas nós e o nosso papel de mulher na eterna construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Os textos aqui encontrados mostram uma energia de poder e sensibilidade.

Foto: Divulgação

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169.

Foto: Divulgação

Da redação