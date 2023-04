Céu nublado e possibilidade de chuva no 'sextou' do setelagoano

O sol apareceu nesta sexta-feira (14) em Sete Lagoas - mas a chuva poderá vir de maneira rápida no fim do dia. Acompanhe a previsão do tempo.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Com o céu nublado, durante boa parte do dia, entre a tarde e noite poderão ocorrer pancadas de chuva isoladas na cidade. A temperatura mínima foi de 20ºC e a máxima será de 29ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

O final de semana poderá ter mais chuva, segundo a entidade: para sábado e domingo haverá tempo encoberto com precipitações. A temperatura permanece na média semanal, com mínimas de 20ºC e máxima de 30ºC.

Da redação