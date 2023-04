Sete Lagoas celebra o Dia do Trabalhador com shows gratuitos no Parque Náutico da Boa Vista

A cidade de Sete Lagoas se prepara para uma grande celebração do Dia do Trabalhador no próximo 1º de maio. O evento contará com shows gratuitos no Parque Náutico da Boa Vista e para garantir a entrada, é necessário trocar os ingressos por 1kg de alimento não-perecível (exceto sal e fubá) na Casa da Cultura e no CAT-JK, de segunda a sexta, das 09h às 17h, limitados a três ingressos por pessoa, a partir do dia 20 de abril.

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

No entanto, é importante ficar atento, pois são apenas dez mil ingressos disponíveis. Confira abaixo a programação completa e não perca a oportunidade de curtir um dia de festa com amigos e familiares:

A programação começa às 8h com a Missa dos Trabalhadores no Museu do Ferroviário. Já no Parque Náutico da Boa Vista, a partir das 17h, teremos shows imperdíveis, como a dupla Carine & Juliano, às 17h, seguida de David Henrique às 19h e encerrando a noite, Eduardo Costa às 21h.

Eduardo Costa é um dos maiores nomes do cenário musical sertanejo brasileiro, com uma carreira de sucesso que já dura mais de duas décadas. Com suas canções românticas e cheias de sentimento, ele conquistou uma legião de admiradores em todo o país, que acompanham suas apresentações com entusiasmo e emoção. O público pode esperar grandes hits como “Sapequinha”, “Me apaixonei”, “Amor de Violeiro”, entre outros.

Não perca a Festa do Trabalhador de Sete Lagoas 2023, a partir das 17h, no Parque Náutico do Boa Vista. A entrada é franca mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível (exceto sal e fubá). Trocas de ingressos na Casa da Cultura e no CAT-JK, de segunda a sexta, das 09h às 17h, limitados a três ingressos por pessoa, a partir do dia 20 de abril. Compartilhe com amigos e familiares e participe deste grande evento!

Da redação