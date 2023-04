Estacionamento rotativo de papel deixa de ser vendido a partir de 1º de maio em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Trânsito e Transporte (Seltrans) - informa que os tickets de papel do estacionamento rotativo não serão mais comercializados a partir do dia 1º de maio de 2023 ou até durarem os estoques. Os tickets já adquiridos terão validade até o dia 31 de dezembro de 2023.

Visando a sustentabilidade e a modernização do estacionamento rotativo em Sete Lagoas, as vendas dos tickets eletrônicos continuarão normalmente nos postos de vendas já conhecidos por toda a população e pelo aplicativo Pare Azul.

Baixe o aplicativo Pare Azul gratuitamente no seu celular na loja Google Play ou Apple Store.

Sobre o Pare Azul

Com o Pare Azul, o motorista estaciona de forma rápida e segura, sem precisar ir a um ponto de venda para realizar o pagamento do estacionamento rotativo. E para usar é fácil: basta baixar o aplicativo, realizar um rápido cadastro pessoal e do veículo, comprar créditos com seu cartão de crédito ou pix e ativar o estacionamento pelo período desejado. Qualquer dúvida, basta entrar em contato pelo sac@pareazul.com.br.

