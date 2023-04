Pelo terceiro ano consecutivo, a 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, em parceria com as prefeituras municipais, realizou nos dias 12 e 14 de abril a Operação Alerta Verde nos municípios de Curvelo, Sete Lagoas e Prudente de Morais.

Foto: Divulgação/5ª Cia Ind BM

A operação tem cunho educativo e fiscalizador. O principal objetivo é demonstrar a importância da colaboração da população em relação ao risco de incêndios em vegetação durante o período de estiagem e também mitigar o surgimento de animais peçonhentos, pragas e vetores de doenças como dengue, Chikungunya e outras, além de inibir as ações de criminosos que possam se esconder em terrenos cobertos de matos.

Este ano, as ações foram intensificadas, sendo realizadas um total de 165 vistorias em locais variados, distribuídos em mais de 20 bairros do município de Sete Lagoas, somado a 40 vistorias no município de Curvelo e 22 vistorias no município de Prudente de Morais, verificando as condições de limpeza, acumulo de mato, lixo ou entulho e altura da vegetação. Ao final da operação, os relatórios serão encaminhados às autoridades municipais, já que os municípios são os entes competentes para notificar os proprietários a procederem a limpeza dos lotes e terrenos vistoriados, sob pena de multa e outras sanções cabíveis.

A Operação Alerta Verde contou com a participação ativa da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, por meio da Guarda Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Turismo. No município de Curvelo, a força-tarefa foi composta por Bombeiros Militares, Defesa Civil de Curvelo e equipe de fiscalização do município. Em Prudente de Morais, também houve participação da prefeitura por meio do seu setor de fiscalização.

Cabe ressaltar o alto índice de ocorrências envolvendo a natureza de incêndio em lote vago atendido pela corporação, representando mais de 40% dos sinistros de incêndio em vegetação como um todo, entrando para o hall dos tipos de ocorrências mais atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas.

Entretanto, é notório o resultado que as operações passadas trouxeram para os municípios abrangidos, já que desde que a operação foi inaugurada houve redução de 12% das ocorrências de incêndios em lotes vagos atendidas pela 5ª Cia Ind BM de 2020 para 2021, somada a uma redução de mais 15% de 2021 para 2022. Dessa forma, podemos afirmar que a operação tem sido um sucesso e que juntos podemos desenvolver cada vez mais ações preventivas em prol do bem-estar da população mineira.

Com Acessoria 5ª Cia Ind BM