Prefeitura entrega nova Praça do Escorrega totalmente revitalizada à comunidade do bairro da Várzea

Praça Maria Esteves de Oliveira Cunha ganhou parque infantil, mini palco, nova iluminação, pintura e paisagismo.

Prefeito Duílio de Castro e familiares de Maria Esteves de Oliveria da Cunha que foi homenageada com o nome oficial da praça - Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Gastronomia, brincadeiras, shows e muita alegria marcaram a inauguração oficial da reforma da Praça do Escorrega, entregue à população na noite desta quinta-feira, 13 de abril. Oficialmente denominada Praça Maria Esteves de Oliveira Cunha, o tradicional espaço tem importância histórica para a cidade, pois sediou o evento de mudança de vilarejo para município, há mais de 155 anos.

O prefeito Duílio de Castro agradeceu a todos os servidores envolvidos na reforma e lembrou de outras melhorias no bairro. "Recentemente inauguramos a reforma e ampliação da UBS da Várzea, ao lado da praça, que também estava abandonada há anos. Não cansamos de inaugurar obras em toda a cidade e faremos isso até o fim do nosso mandato", lembrou. "Que noite memorável poder comemorar a reinauguração dessa praça. O espaço ficou maravilhoso. É muito bom ver a alegria dos moradores do bairro e de outras regiões visitando e aproveitando esse espaço. Só temos que agradecer", comemorou a vereadora Marli de Luquinha, autora do requerimento que solicitou a reforma do local.

Seu Ildebrando, um dos filhos da homenageada, parabenizou a Prefeitura pela reforma em nome de toda a família. "É uma honra, uma alegria imensa. Nossa mãe, mãe de nove filhos, não está mais entre nós, mas deixou um legado. Temos certeza que o nome dela irá perpetuar por gerações nesse local, que é um local para a família. A família Corrêa sempre viveu aqui e doou esse terreno para a comunidade para que pudéssemos ter essa bela praça hoje. Sem dúvida é uma das praças mais bonitas da cidade", agradeceu.

Entre público presente, prestigiaram a reinauguração vereadores, secretários e servidores, além de moradores não só do bairro, mas de várias regiões da cidade, mostrando que a Praça do Escorrega se tornou um espaço de todos. "Sempre venho aqui na Praça do Escorrega, para a feirinha. Agora tem vários brinquedos. Minha neta adora. Voltaremos mais vezes", disse a moradora do bairro Santa Luzia, Genilce Maria Lacerda. "Isso aqui é cultura. Temos que cuidar de todas as praças da cidade. Veja a alegria do povo aqui. Precisamos de mais espaços para confraternização. Passo aqui toda tarde e fico feliz de ver as crianças brincando, as famílias aproveitando. Isso diminui inclusive a violência. Muito bacana", afirmou o morador do bairro Iporanga, Evaldo Souza.

Fechando a noite com chave de ouro, a festa contou com apresentação de capoeira com mestre Gato Preto e shows de Victor & Vinício e Marlon Barone.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom