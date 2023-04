Sete Lagoas: tempo varia entre sol e chuva durante o fim de semana

Sete Lagoas já pode se preparar para um fim de semana de variações climáticas.

Foto: SeteLagoas.com.br

De acordo com a previsão meteorológica, no sábado (15), o tempo deve ficar com sol e muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima de 28°C, com uma umidade relativa do ar variando entre 53% e 95%. O vento deve soprar do Noroeste a 8km/h.

Já no domingo (16), a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde, acompanhadas de trovoadas. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 28°C, com umidade relativa do ar entre 52% e 97%. O vento deve mudar de direção, vindo do Sudeste a 8km/h.

Ao todo, são esperados 25mm de chuva durante o fim de semana, o que corresponde a 67% de probabilidade. À noite, tanto no sábado quanto no domingo, são esperadas muitas nuvens, enquanto a madrugada e a manhã de domingo devem ter algumas nuvens. O tempo deve ficar aberto durante a noite de domingo.

Da redação com climatempo