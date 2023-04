Sol brilha nesta segunda em Sete Lagoas; confira a previsão do tempo

E o sol brilha forte durante a manhã desta segunda-feira (17) em Sete Lagoas - é ele que vai reinar durante boa parte do dia; confira na previsão do tempo.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Com mínima de 17ºC e a máxima de 30ºC, o tempo ficará ensolarado durante a manhã, com presença das nuvens durante a tarde e noite. Não haverá chuvas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência da semana é calor com muita nebulosidade, mas sem chuvas aparentes.

Da redação com Inmet