Prefeitura realiza Dia D com ações de conscientização e mutirão de combate ao Aedes aegypti

O Terminal Urbano do Transporte Coletivo foi cenário para uma campanha educativa da Prefeitura de Sete Lagoas sobre a importância de combater o mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika. Informação, brincadeiras lúdicas, blitz educativa e prestação de serviço movimentaram o local na manhã do último sábado, 15 de abril, cumprindo muito bem o objetivo da ação. Para completar, no mesmo dia, um super mutirão de limpeza foi realizado em 14 regiões da cidade.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O Dia D de combate Aedes aegypti reuniu servidores do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O evento faz parte de um conjunto de ações que, de maneira simultânea, evita a proliferação do mosquito e ainda oferece mais assistência aos usuários do sistema público de saúde. “No Terminal são várias ações de conscientização coordenadas pelo setor de Educação em Saúde que abordam as pessoas e explicam, por exemplo, como é ciclo das doenças. Além disso, realizamos a blitz que levou informação às pessoas que trafegam nesta região”, explicou Maria Tereza Rodrigues, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

A Secretaria Municipal de Saúde trabalha em várias frentes para diminuir a proliferação dos focos do Aedes aegypti. Quem passou pelo Terminal Urbano interagiu com a equipe de profissionais, que despertou o sentido de responsabilidade nesta luta. “A informação é fundamental para orientar pessoas que não cuidam direito de seu quintal e permitem o aumento dos focos da dengue. Todos devem fazer sua parte. Essa doença é perigosa e pode matar”, comentou a aposentada Emília Gomes de Oliveira, que passou pelo local.

A necessidade de cooperação da população aumenta ainda mais nesta época mais complicada do ano em que a situação é mais crítica. Os focos estão sendo identificados em todas as regiões da cidade e medidas como não deixar água parada em locais impróprios são fundamentais. “Mais de 90% dos focos estão dentro das residências e, por isso, o apoio da população é uma garantia de vitória na guerra contra o mosquito”, enfatizou |Maria Tereza Rodrigues.

MUTIRÃO I

Um mutirão especial foi realizado em bairros de todas as 14 regiões da cidade onde a Vigilância Epidemiológica atua. São eles: São Francisco, Manoa, Santa Luzia, Recanto da Serra, Henrique Nery, Ouro Branco, Padre Teodoro, Santa Rosa, São Cristóvão II, Santo Antônio, São Jorge, Itapuã, Vila Brasil, Vapabuçu, Aeroporto Industrial, Funcionários, Nova Cidade, Jardim dos Pequis, Luxemburgo, Kwait, Jardim Primavera I, Monte Carlo, Montreal II, Dona Silvia e Bouganville I. “O mutirão é uma estratégia que surte efeito imediato no combate ao mosquito. Precisamos que o cidadão coopere com as equipes retirando material inservível e permitindo que os agentes vistoriem o imóvel”, explica Adriano Souza, do Centro de Controle das Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde.

BALANÇO

O Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira, 17 de abril, o balanço de controle da Dengue, Chikungunya e Zika em Sete Lagoas. Já foram notificados 2.711 casos da Dengue na cidade desde o início do ano, com 61 casos confirmados. De Chikungunya foram 387 notificações e 103 confirmados e de Zika foram 3 notificações.

Com Prefeitura de Sete Lagoas