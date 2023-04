O evento Conexas de 2022, ao completar 5 anos, deixou um legado de maturidade para Sete Lagoas. "Ao envolver pessoas de diversas idades e cidades, entendemos que o evento tinha vencido uma barreira. Já não cabia mais dentro das paredes de um auditório, tinha se tornado grandioso", diz Aline Nery, líder da comunidade Conexas. "Começamos assim a sonhar com o Festival Cidade Criativa, Cidade Feliz!"

Lideranças em grupo de trabalho no Conexas22 - Foto: Divulgação

Inspirados no evento Hacktown, que acontece anualmente em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, um polo tecnológico do estado, esse sonho tem transformado a vida dos organizadores Aline Nery e Tiago Pereira, que não mediram esforços para envolver as lideranças institucionais, governamentais, empresariais, acadêmicas, artísticas e outras da cidade de Sete Lagoas, com o objetivo de apresentar a ideia, ou melhor, o sonho.

Assim, surgiu o FÓRUM PARA CONSTRUÇÃO DO FESTIVAL - CIDADE CRIATIVA, CIDADE FELIZ -, seguindo também o exemplo de Santa Rita do Sapucaí. "O festival nos moldes do que acontece em Santa Rita é nosso objetivo final, porém precisávamos apresentar a ideia para todos os agentes da comunidade, e o Fórum era necessário para nivelar o propósito", diz Tiago Pereira.

Com o apoio de parceiros importantes, conseguimos trazer para este Fórum, no dia 19 de abril, o prefeito municipal de Santa Rita, Prof. Wander Wilson Chaves, a equipe da Clear Purpose, detentora da metodologia do Hacktown, a hacker de cidades Amélia Queiroz e Pedro Emboava Vaz, Superintendente de Inovação e Tecnologia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, juntamente com as lideranças da nossa comunidade.

O Fórum acontecerá no auditório da ACI, das 14h30 às 18h, no dia 19 de abril, e terá a seguinte programação:

14:00 - Recepção e check-in

14:30 - Abertura e debriefing

14:45 - Fala do Prefeito Wander, Proposta CCCF e a experiência de SRS

15:15 - Joana Mao - Indicadores de Felicidade

15:35 - Marcos Davi - Como Empreender no CCCF

15:55 - Intervalo

16:05 - Aline Nery - Apresentação projeto Festival Conexas CCCF (De Santa Rita para Santa Luzia)

16:25 - Sara Rios - Embrapa

16:40 - Painel com convidados (Professor e Empresário Mateus Junqueira, Superintendente de Inovação e Tecnologia Pedro Emboava, Hacker de cidades Amélia Queiroz, Prefeito Wander de Santa Rita, Prefeitura SL, Tiago Pereira. Facilitadora Joana Mao.

17:10 - Fechamento

18:00 - Coquetel

(sujeita a alterações)

Este Fórum conta com o apoio do Sebrae, ACI, CDL, das industrias da região: Coopersete, Café Sete Lagoas, Artesamalt, Doces Ouro de Minas, Favo de Mel, Frios Schroeder, Buffet Mirable, Leo Drummond Fotografias, Dedetizar, Glaucia Coutinho.

Com Comunicação Conexas.