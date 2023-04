Tempo instável em Sete Lagoas: pancadas de chuva e sol nesta terça-feira (18)

A previsão do tempo para esta terça-feira (18) em Sete Lagoas, aponta para um dia de tempo instável. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), são esperadas pancadas de chuva, trovoadas e períodos de sol ao longo do dia.

Imagem: SeteLagoas.com.br

As temperaturas mínimas podem chegar a 18ºC, enquanto as máximas podem atingir os 31ºC, com sensação térmica de 23ºC. O vento sopra a uma velocidade de 7.8km/h e a umidade relativa do ar fica em torno de 78.5%.

A probabilidade de chuva na cidade é de 14%, o que significa que é importante ficar atento às condições do tempo e se preparar para possíveis mudanças ao longo do dia.

Da redação com INMET