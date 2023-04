Prefeitura de Sete Lagoas inicia completa revitalização da E. M. Aurete Pontes Fonseca

A comunidade de Fazenda Velha viveu um dia especial nesta segunda-feira, 17 de abril, quando o prefeito Duílio de Castro autorizou o início imediato das obras de revitalização da Escola Municipal Aurete Pontes Fonseca. A tradicional unidade educacional, que atende a mais de 300 alunos da educação infantil e do ensino fundamental, receberá neste projeto um investimento da Prefeitura de Sete Lagoas de quase R$ 1,3 milhão.

Fundada em 1949, a escola de Fazenda Velha é uma referência naquela região da cidade atendendo não só a comunidade, mas também bairros como Quinta das Varginhas e de toda zona rural ao redor. Atualmente é coordenada pela diretora Sanzia Barcelos Avelar e a vice-diretora Rozangela Pereira e conta com 62 funcionários. “Nossa escola tem como meta os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais e prática social. Agora teremos uma casa nova para nossas atividades”, comentou Sanzia Avelar.

O cronograma de investimentos na Educação é amplo. Além dessa unidade de ensino, também seguem sendo reformadas as Escolas Municipais Juca Dias (Cidade de Deus), Professor Marcos Valentino (Itapuã) e Padre Teodoro, e ainda as quadras das escolas Dr. Márcio Paulino, Marilza Fleury e Raimundo Gravito. “Não existe caminho melhor para mudar a vida das pessoas do que a educação. Nossa administração mantém obras em todos os setores, mas garantimos que vamos continuar mudando a realidade das escolas municipais”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Além de transformar todos os ambientes, a reforma também contempla normas de acessibilidade e mobilidade. “Vamos substituir o telhado, refazer todas as instalações elétricas e hidráulicas e ainda trocar todo o piso para garantir mais segurança a todos que no dia a dia circulam pela escola”, explica Renato Gomes, secretário municipal adjunto de Educação.

A assinatura da ordem de serviço foi acompanha por representantes da comunidade e da empresa Planeta Prestação de Serviços, responsável pelo reforma, além de servidores da escola e vereadores que destacaram a importância desta ação da administração municipal. “Esse é um pleito antigo da comunidade. Agradeço a administração municipal porque educação deve sempre ser prioridade”, disse o presidente da Câmara, Caio Valace. “Quando falamos de reforma e ampliação de uma escola, pensamos em sociabilidade e cidadania”, declarou o vereador Pastor Alcides. “Mais um forte investimento em reforma de escola, uma administração que faz acontecer”, comentou o vereador Ismael Soares. “Uma gestão comprometida com a educação faz muita diferença”, completou a vereadora Marli de Luquinha.

A previsão é que todo o trabalho seja concluído em seis meses com investimento de R$ 1.228.661,20. Neste período, as aulas estão sendo aplicadas no Centro Universitário de Sete Lagoas - Unifemm com transporte gratuito da Prefeitura para as turmas. A E. M. Aurete Pontes Fonseca, que atende a alunos do 1º e 2º períodos (Ensino Fundamental) e do 1º ao 9º ano (Ensino Fundamental) estará nova para receber turmas e funcionários.

Com Prefeitura de Sete Lagoas