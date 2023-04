Prefeitura de Sete Lagoas cria comitê de enfrentamento a ameaças nas escolas

Com o objetivo de buscar meios estratégicos e novos direcionamentos para enfrentamento de ameaças nas escolas municipais, estaduais e particulares de Sete Lagoas, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, em parceria com a Guarda Civil Municipal, o Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura, Procuradoria e secretarias de Assistência Social e Saúde, criou um comitê composto por representantes desses órgãos, em reunião na tarde desta segunda-feira, 17 de abril.

Renato Gomes, secretário ajunto de Educação, Sérgio Andrade, comandante da GCM, Roselene Teixeira, secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, e Márcio Aguiar, coordenador de Tecnologia da Informação durante reunião para formação do comitê

Segundo o comandante da Guarda, Sérgio Andrade, a partir desse comitê, as ações e decisões serão mais assertivas. "Vamos buscar as informações diretamente nas escolas. Para isso, contamos não somente com o apoio de pais e alunos, mas também das equipes de psicologia e pedagogia das escolas. Esses profissionais irão atender os alunos que apresentarem um quadro mais problemático, diagnosticando de fato o que acontece com esses alunos e trazendo os casos para o comitê. Queremos, com isso, diminuir a incidência de ameaças nas escolas, muitas vezes infundadas, criadas apenas para causar pânico", revela o comandante.

