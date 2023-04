Cantor Eduardo Costa revela grande expectativa para a Festa do Trabalhador de Sete Lagoas

Cresce a cada dia a expectativa para a Festa do Trabalhador 2023 que será promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas no dia 1º de maio, no Parque Náutico da Boa Vista. Eduardo Costa, principal atração da programação, divulgou um vídeo demonstrando sua animação para a apresentação. O cantor, que há muito tempo não faz show na cidade, prometeu uma das melhores apresentações de sua carreira.

Uma novidade é o atendimento de uma demanda da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, responsável pela assistência de milhares de famílias do município, o que provocou a mudança na regra de troca de ingressos prevista para começar na próxima quinta-feira, 20. As entradas poderão ser trocadas por 3kg de alimento não-perecível (arroz, feijão ou macarrão) ou 3 litros de óleo ou leite, de maneira variada para facilitar a montagem das cestas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade. A retirada será na Casa da Cultura e no CAT-JK, de segunda a sexta, de 09h às 17h, limitados a 3 ingressos por pessoa.

A Prefeitura vai montar uma estrutura especial no Parque Náutico da Boa Vista para receber o público definido em 10 mil pessoas. Todo o projeto atende as exigências do Corpo de Bombeiros para garantir um fluxo seguro dos presentes. Os portões serão abertos às 16 horas e as apresentações começam às 17h com a dupla Carine & Juliano e do cantor David Henrique.

Confira abaixo a programação completa e compartilhe com amigos e familiares para curtir este dia de festa.

Museu do Ferroviário

08h - Missa Dos Trabalhadores

Parque Náutico da Boa Vista

17h: Show da dupla Carine & Juliano

19h: Show de David Henrique

21h: Show de Eduardo Costa

SERVIÇO:

Festa do Trabalhador de Sete Lagoas 2023

1º de maio, a partir das 17h

Parque Náutico do Boa Vista

Entrada franca mediante 3kg de alimento não-perecível (arroz, feijão ou macarrão) ou 3 litros de óleo ou leite, de maneira variada para facilitar a confecção das cestas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Trocas: Casa da Cultura e CAT-JK, de segunda a sexta, de 09h às 17h, limitados a 3 ingressos por pessoa, a partir do dia 20 de abril.