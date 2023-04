Unidade de Saúde Auditiva da Prefeitura de Sete Lagoas ganha nova sede completa e ampliada

Usuários da saúde pública municipal que necessitam de serviços especializados relacionados à audição ganharam da Prefeitura de Sete Lagoas uma unidade ampla, moderna e totalmente equipada. A inauguração foi nesta segunda-feira, 17 de abril, quando o prefeito Duílio de Castro, vereadores e servidores da Secretaria Municipal de Saúde conheceram a nova estrutura localizada na rua João Reis, 83, bairro São Geraldo.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O imóvel foi adaptado para atender ao fluxo regional que tem pacientes de Sete Lagoas e outros 23 municípios. Consultórios confortáveis, padrões de acessibilidade e equipamentos modernos fazem parte da nova estrutura. “Era uma unidade que sempre funcionou em uma sede inadequada e, neste processo de mudar a realidade da saúde, realizamos mais esta melhoria. Uma espaço excelente para receber os pacientes e oferecer condições de trabalho para as equipes de atendimento”, ressaltou o prefeito Duílio de Castro.

Nos últimos meses, unidades como UBS, ESF e Centro de Saúde também foram reformadas e ampliadas. Além disso, processos de capacitação de servidores, aquisição de equipamentos e contratação de profissionais fazem parte deste planejamento. “Nosso cronograma é intensivo e contínuo. As melhorias são visíveis e o nosso esforço está sendo recompensado com a satisfação do público assistido”, avaliou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

A Câmara Municipal acompanha de perto todas as realizações da Prefeitura. Uma atitude que garante mais transparência e segurança nos investimentos. A estratégia de contemplar todos os setores está agradando aos parlamentares. “Uma administração que merece nosso agradecimento. A saúde auditiva é essencial e merece esse reconhecimento”, disse o vereador Eraldo da Saúde. “Um espaço espetacular que vai garantir mais conforto e um atendimento com excelência”, destacou a vereadora Marli de Luquinha. “Era um sonho nosso que os usuários da saúde auditiva tivessem um espaço que fizesse justiça a eles que tanto precisam deste serviço”, completou o presidente da Câmara, Caio Valace.



A equipe multidisciplinar da unidade conta com otorrinolaringologista, fonoaudiólogas, psicólogo, enfermeira, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais. O atendimento direcionado pela Atenção Primária ocorre de 7h às 17h. “Recebemos casos relacionados ao sistema auditivo como perda de audição, zumbido e infecções. Fazemos consultas e exames de audiometria e imitanciometria. Já no caso de indicações de utilização de aparelho auditivo, os pacientes são encaminhados para o município de Santa Luzia,que é credenciado para este fim”, explica Mariana Schreiber Martins, enfermeira e coordenadora da unidade. O telefone para informações é (31) 3773-4112.

Oxigenoterapia

Por ter uma estrutura diferenciada, a unidade também abriga o setor de oxigenoterapia para atender demandas de pacientes com problemas de insuficiência respiratória com equipe própria com fisioterapeuta, enfermeira e auxiliar administrativo.

