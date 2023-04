Prefeitura entrega escrituras a moradores dos bairros Esperança, Belo Vale, Itapuã e Cidade de Deus

Um sonho que se tornou realidade para centenas de moradores dos bairros Esperança, Belo Vale, Itapuã e parte do Cidade de Deus. Na noite desta segunda-feira, 17 de abril, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio de seu programa de Regularização Fundiária - entregou as escrituras dos imóveis a 162 famílias. A cerimônia foi realizada no Ginário Dr. Márcio Paulino com grande emoção.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Há muitos anos essas pessoas não tinham o registro e nem a possibilidade de regularizar seus imóveis. A importância disso é que, a partir de agora, o proprietário tem o direito de ir em um cartório e registrar o imóvel, pode ter um financiamento imobiliário, usar o imóvel como investimento, reformar o imóvel com crédito imobiliário, entre outras vantagens", explica o superintendente de Regularização Fundiária do Município, Jonas Feliberto.

Vereadores, secretários, servidores da Regularização Fundiária e o vice-prefeito Dr. Euro Andrade também prestigiaram o momento. De acordo com o prefeito Duílio de Castro, é o cumprimento de mais uma meta de campanha realizada em sua gestão. "Podem ter certeza absoluta que vocês verão a maior entrega de escrituras da história de Sete Lagoas até o final do nosso mandato. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estar como prefeito hoje fazendo essas entregas de escritura, a cada momento que venho aqui e vejo essa multidão, para mim também é uma realização muito grande", comemorou o prefeito Duílio de Castro.

Quem recebeu a escritura do imóvel não escondeu a emoção. Helena da Silva Pereira esperava há 35 anos por esse momento. "A emoção de estar recebendo a escritura da casa é muito grande. Acaba com uma preocupação. Nos dá mais tranquilidade", afirmou a moradora do bairro Esperança. Já Juarez Martins, também do bairro Esperança, aguardou por 22 anos pela escritura de seu imóvel. "Eu creio que melhora muita coisa, sim. Saber que uma coisa é sua, você tem mais segurança, dorme mais tranquilo. Tudo funciona bem. Com a escritura direitinho você pode fazer as modificações que precisa no terreno, então é isso", completou. De dez em dez, os beneficiados entraram no ginásio como moradores e saíram como proprietários.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom