Pode chover nesta quarta-feira em Sete Lagoas; confira a previsão do tempo

Apesar do sol ter aparecido na manhã desta quarta-feira (19), a chuva pode aparecer até o final do dia; confira na previsão do tempo.

Foto: Clima ao Vivo / Ilustração

A madrugada foi quente com mínima de 21ºC, mas a temperatura máxima está em queda, chegando a 28ºC. As nuvens tomarão conta do céu da cidade, e pancadas de chuva com trovoadas isoladas são esperadas para a tarde e noite.

Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Sete Lagoas está sob alerta de chuvas intensas, com pluviosidade de até 30mm/h.

Da redação com Inmet