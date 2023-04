Tragédia em Pedro Leopoldo: homem morre soterrado em demolição da Prefeitura

A vítima foi atingida após a estrutura ceder.

Foto: CBMMG/Divulgação

Um homem morreu soterrado em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante uma demolição realizada por uma empresa privada. O desabamento aconteceu na tarde desta terça-feira (18) e o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h44.

A vítima, que era funcionário da empresa responsável pela demolição, foi encontrada sem vida pelos militares por volta das 18h, mais de duas horas depois do início das buscas sob os escombros.

Segundo relato de testemunhas, a vítima tinha cerca de 30 anos de idade. A Prefeitura de Pedro Leopoldo afirmou que concedeu licença para o serviço de demolição após decisão judicial que determinou a desocupação da área. Porém, ressaltou que os trâmites e a contratação de responsável técnico para a execução do serviço são de responsabilidade do proprietário do lote, que era particular.

Da redação