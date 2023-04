O frio tá chegando: confira previsão do tempo para esta quinta-feira em Sete Lagoas

A temperatura (mínima) está caindo em Sete Lagoas: o dia nasceu com sol, mas a chuva poderá aparecer entre a tarde e noite na cidade.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu da cidade estará encoberto em boa parte do dia, com maior nebulosidade à tarde e noite, caindo pancadas de chuva com trovoadas.

O frio está chegando: a mínima registrada nesta madrugada foi de 17ºC, e a máxima será de 28ºC. A tendência para o fim de semana é que os termômetros caiam de vez, com mínima de 15ºC no domingo (23).

Da redação com Inmet