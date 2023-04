Prefeitura prepara grande festa para inaugurar campo e praça no Montreal nesta sexta-feira

Uma grande festa para inaugurar oficialmente duas realizações da Prefeitura de Sete Lagoas. Este é o roteiro que vai tomar conta de uma região tradicional do bairro Montreal na próxima sexta-feira, 21 de abril, quando serão entregues o Estádio Municipal Leia Dias e a Praça Djalma Fagundes da Silva. Uma programação que vai durar de 8h às 20h vai garantir muito animação e prática esportiva saudável.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Estádio Leia Dias foi praticamente reconstruído pela Prefeitura e foi transformado em um dos mais belos da região. Com um gramado impecável, nova arquibancada e vestiários, o antigo Campo do Montreal se tornou um atrativo para o futebol. Inclusive, o local recebeu, como evento teste, a final da Copa Eldorado no dia 29 de janeiro sendo aprovado por dirigentes das equipes (União Alvorada e CAP), atletas, torcedores e comerciantes da região.

“Foi uma obra com muitos detalhes e tivemos uma preocupação especial com o gramado, que é mantido por uma alta tecnologia só encontrada em campos de times profissionais. Com a praça tivemos o mesmo carinho e agora vamos fazer esta grande inauguração do jeito que o bairro Montreal merece”, afirma o prefeito Duílio de Castro.

A praça Djalma Dias Fagundes faz parte do complexo e ganhou iluminação de LED, parquinho para crianças, academia popular, palco para o projeto Mexa-se e pista de caminhada.

A festa de inauguração contará com várias partidas de futebol das categorias infantil, feminino e adulto. Além disso, haverá brincadeiras para as crianças e uma apresentação musical está sendo preparada pela Prefeitura. “Vamos fazer um evento para agradar a todos os públicos. São duas obras de destaque da administração e precisamos comemorar. Esperamos o envolvimento de toda a comunidade da região. Além de diversão, vamos garantir o fomento do comércio local e ainda fazer belas homenagens”, define o coordenador de Esportes, Marcelo da Cooperseltta.

Um destaque da programação esportiva é o clássico do futebol da região. A partida entre Criciúma e Montreal começa às 18 horas.