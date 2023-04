Mães de Sete Lagoas criam grupo de conscientização sobre Autismo

Idealizado por Regyane de Paula e Viviani Dias, no dia 13 de fevereiro de 2023, o Grupo Autismo com Amor, de Sete Lagoas, tem como objetivo trocar experiências sobre o tema Transtorno do Espectro Autista (TEA), auxiliando mães e pais sobre como lidar com os filhos que possuem esse tipo de transtorno, além de acolherem os familiares após obterem o diagnóstico.

Foto: Reprodução/Internet

Formado em sua maioria por servidoras da Prefeitura de Sete Lagoas, o grupo se reúne de forma online a fim de divulgar informações condizentes ao tema e realizou, no último sábado, dia 15, um evento na Praça Dom Carlos Carmelo Motta (Praça da Feirinha), visando a conscientização, acolhimento, convívio social e a troca de ideias para um melhor conforto e tratamento aos que convivem com o autismo diariamente.

Sem possuir uma sede própria, o grupo vai iniciar seus trabalhos com palestras em empresas, com o objetivo de trabalhar o emocional dos familiares que possuem casos de TEA no grupo familiar. “Nosso foco é pregar para a sociedade que o transtorno existe e precisa ser respeitado em suas diversas individualidades”, explica Niliane Costa, membro do grupo.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor, da linguagem e comportamental. O TEA afeta o comportamento da criança. Os primeiros sinais podem ser notados em bebês nos primeiros meses de vida.