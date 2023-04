Mutirão de Limpeza contra Dengue nos bairros recolheu mais de 11 toneladas de inservíveis no último sábado

Cerca de 11.100 quilos de lixo, entulho e materiais inservíveis foram recolhidos no Dia D de Combate à Dengue, Zika e Chikungunya, durante um mutirão de limpeza que ocorreu no último sábado, 15 de abril. Os agentes de Controle de Vetores percorreram vários bairros de Sete Lagoas em busca de objetos que podem acumular água e se tornar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, da Chikungunya e do vírus da Zika.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Os bairros que receberam o mutirão foram: São Francisco de Assis, Manoa, Santa Luzia, Recanto da Serra, Henrique Nery, Ouro Branco, Padre Teodoro, Santa Rosa, São Cristóvão II, Santo Antônio, São Jorge, Itapuã, Vila Brasil, Vapabuçú, Aeroporto Industrial, Funcionários, Nova Cidade, Jardim dos Pequis, Luxemburgo, Kwait, Jardim Primavera I, Monte Carlo, Montreal II, Dona Silvia e Bouganville I. Entre os inservíveis recolhidos, estavam vasos sanitários, televisores quebrados, latas de tinta vazias, sacolas plásticas, pneus com água parada e até uma caixa d’água danificada.

A Prefeitura reforça que, para que a ação seja eficaz, é necessária a colaboração da população, mantendo a limpeza de quintais e a eliminação de criadouros do mosquito. O cronograma da limpeza prevê a atuação das equipes em bairros diferentes a cada mês. "A população deve ficar atenta, já que o mutirão vai chegar em todas as regiões da cidade. Na próxima semana, por exemplo, de 24 a 28 de abril, estaremos na região do bairro Cidade de Deus. É importante que a população colabore já limpando seus quintais e deixando os sacos plásticos do lado de fora dos imóveis", pede o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

"O Mutirão de Limpeza é uma atividade muito importante no controle das arboviroses. Serve para eliminar uma grande quantidade de materiais inservíveis, mas que servem de criadouros do mosquito Aedes aegypti. A ação realizada neste sábado no dia D foi um sucesso. Foram retirados mais de 11.000 quilos de inservíveis de dentro dos domicílios do nosso município. É muito importante a participação de toda população na eliminação de todo inservivel que possa acumular água", explica Adriano Souza, do Centro de Controle das Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde.

Com Prefeitura de Sete Lagoas