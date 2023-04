Atuação estratégica do SEBRAE na Feconex 2023 será diferencial para Micro e Pequenas Empresas

Antes mesmo de sair do papel, a Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) tinha o objetivo claro de fomentar a economia regional em vários aspectos. Um deles é apresentação de novas possibilidades para empresários e empreendedores, outro é a oferta de um ambiente favorável para novas conexões entre os expositores. Todos esses elementos em um mesmo espaço geram frutos a curto, médio e longo prazo.

Foto: Divulgação/ Feconex

Esse foi o resultado percebido depois da primeira edição da Feconex, em 2022. Além dos negócios gerados durante a feira, vários participantes colhem, até hoje, frutos que foram plantados durante a primeira edição. Em 2023, a organização trabalha para oferecer uma atmosfera ainda mais voltada para a realização negócios entre os expositores.

Desde os primeiros contatos com quem terá estande na Feconex 2023, já foi possível perceber essa visão empresarial voltada para novas conexões e possibilidades. A opinião é do presidente do Grupo UAI, Gabriel Ferrari, que, ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Comercial e Industrial (ACI), trabalha para organizar a edição deste ano.

Um parceiro importante para promover, até mesmo, uma mudança de conceitos em quem empreende é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A entidade terá uma atuação estratégica na Feconex deste ano.

O Sebrae trabalha para promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável de Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Levantamento do Sebrae com base em números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam que as MPEs geraram cerca de 85% das vagas de trabalho criadas em fevereiro deste ano no Brasil.

Por esse e outros motivos, o Sebrae será peça importante durante os quatro dias do evento em agosto. A iniciativa é buscar maior conexão e geração de negócios entre os membros participantes da feira. O Sebrae estará ao lado do Governo do Estado para que essa interação seja a mola propulsora de novas possibilidades a todos.

Fique ligado nas redes sociais da Feconex para mais informações (feconex.com.br e @feconex.br). O evento acontece entre os dias 16 e 19 (quarta a sábado) de agosto, mais uma vez no estacionamento da Arena do Jacaré com patrocínio máster do Sicoob Credisete.

Com Comunicação Feconex