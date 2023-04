Prefeitura mantém aberto o edital para concessão de pontos de ônibus em locais estratégicos

A Prefeitura de Sete Lagoas evolui em sua proposta de transformar Sete Lagoas em uma cidade cada vez mais receptiva, acessível e turística. Praças e avenidas estão sendo reformadas, intervenções melhoram a mobilidade urbana e mudam a realidade de várias regiões. O próximo passo será a implantação de um projeto de revitalização completa de pontos de ônibus por meio de parcerias público-privadas (PPP).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Chamamento Público nº 01/2022 foi idealizado pelo vice-prefeito Dr. Euro de Andrade. O processo foi denominado “Adote um Ponto de Ônibus”. “O principal objetivo é oferecer conforto, segurança e acessibilidade aos usuários do transporte público. Além disso, nosso projeto propõe abrigos modernos, bonitos e padronizados”, explica Dr. Euro de Andrade.

O objetivo é atrair investimento privado para revitalizar e ainda manter abrigos localizados em pontos estratégicos de Sete Lagoas. Em contrapartida, a empresa parceira poderá fazer a exploração publicitária do espaço por meio de painel luminoso (totem). “Este projeto é semelhante ao Programa de Adoção de Áreas Públicas que já se mostrou muito eficiente. A parceria público-privada é uma alternativa para melhorar a cidade onde as empresas contribuem de forma construtiva e participativa”, argumenta Dr. Euro de Andrade.

O Chamamento Público apresenta detalhes do projeto “Adote um Ponto de Ônibus”, como especificações estruturais e arquitetônicas dos locais, diretrizes para instalação, operacionais e de manutenção, além da documentação necessária para participar do processo. As inscrições continuam abertas. O edital completo está disponível no site oficial da Prefietura. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail editais.licitacoes@setelagoas.mg.gov.br.

PONTOS INICIALMENTE DISPONÍVEIS

Rua Professor Abeylard, em frente ao n.º 3345

Rua Professor Abeylard em frente ao n.º 188, na Praça do Manoa (em substituição ao abrigo existente)

Av. Antônio Olinto, nas proximidades do n.º 841

Rua Coronel Randolfo Simões, no lado oposto ao n.º 202

Rua Professor Fernandino Júnior, ao lado do n.º 275 (em substituição a dois abrigos existentes)

Rua Professor Fernandino Júnior, no fundo da Praça do Cat. (em substituição ao abrigo existente)

Rua Senhor dos Passos, em frente ao n.º 260

Av. Raquel Teixeira Viana, ao lado do n.º 1010

Av. Raquel Teixeira Viana, no lado oposto à agência do Bradesco

Av. Prefeito Alberto Moura (nos pontos localizados nas baias do Shopping Sete Lagoas, em substituição aos dois abrigos existentes)

Av. Marechal Castelo Branco, em frente ao n.º 2765 (em substituição do abrigo da Unifemm)

Rua Santa Helena, no lado oposto ao n.º 190

Av. Doutor Renato Azeredo (ponto da Rodoviária, entre as áreas de embarque e desembarque de pessoas

Rua José Sérvulo Soalheiro, no lado oposto ao APAE (em substituição ao abrigo existente)