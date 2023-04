Feijoada Beneficente em prol da professora Patricia Campolina acontece amanhã; veja como participar

Seu almoço de domingo pode ser delicioso, prático e ainda fazer o bem a quem precisa! Amanhã (23/04) ocorre a Feijoada Beneficente para ajudar a professora Patricia Campolina, que se encontra em recuperação após um AVC.

Feijoada Beneficente / Divulgação

Com preparo dos amigos Luis e Juninho no Bar Di & Lu, o prato pode ser saboreado no local (Av. Dr. Renato Azeredo, 45 Canaã, Sete Lagoas) ou até mesmo ser entregue na sua casa. Para isso basta fazer o pedido através do (31) 9 8839 7797 diretamente com o Luis.

Os valores são de R$ 18 o prato, ou R$ 25 caso queira apenas a feijoada.

A Feijoada tem apoio também do Bar Alcunha Negada e da Afeto com Sabor Farofa Caseira.

Os pedidos saem a partir das 11 horas desse domingo (13), participe!

Da Redação