A previsão do tempo marca um dia ameno em Sete Lagoas nesta segunda-feira e hoje será parecido com ontem, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Lagoa José Félix. Foto: Reprodução Instagram SeteLagoas

Confira:

Temperatura mínima: 14°C

Temperatura máxima: 28°C

Chuva: 0mm - 0%

Vento: E - 15km/h

Úmidade mínima: 45%

Úmidade máxima: 95%

Sol: 06:09h 17:40h

Da Redação