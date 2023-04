Acidente entre ruas Goiás e Cel. Randolfo Simões vitima motociclista em Sete Lagoas

Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (24), no cruzamento das ruas Goiás com Coronel Randolfo Simões em Sete Lagoas, vitimou um motociclista.

Foto: Google Street View / Reprodução

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local e divulgadas em redes sociais mostram que acidente envolveu o condutor da moto e dois carros. O motociclista trafegava pela rua Cel. Randolfo Simões e um veículo de cor branca não parou no cruzamento da rua Goiás, fazendo com que a moto colidisse com este primeiro carro.

Após a batida, o motociclista também colidiu com um segundo carro modelo Palio que estava parado na Randolfo Simões do outro lado da via. O condutor da moto recebeu atendimento do SAMU mas não resisitiu e veio a óbito.

Segundo informações de testemunhas presentes no local após o acidente, o motociclista tinha 22 anos. O nome ainda não foi divulgado e a dinâmica do acidente segue sendo investigada. O trânsito foi impedido no local.

Da Redação