IPTU 2023 com desconto para população de Sete Lagoas de 5% vence na próxima sexta

Os contribuintes de Sete Lagoas têm até a próxima sexta-feira, 28 de abril, para garantir o desconto de 5% ao pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Sete Lagoas. Este prazo também vale para quem decidir parcelar o pagamento em até seis parcelas sem ter direito ao desconto.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O IPTU é uma das principais fontes de arrecadação da Prefeitura, mas o equilíbrio financeiro conquistado pela atual gestão permitiu programar o vencimento para o último dia útil de abril, realidade diferente em outros municípios, onde a cobrança vence no primeiro mês do ano. “Desde o início da gestão entendemos que nos três primeiros meses do ano o cidadão sofre com uma carga tributária maior. Esta dilatação no prazo oferece oportunidade de planejamento para quem precisa pagar o IPTU”, ressalta Rafael Olavo de Carvalho, secretário municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social.

O talonário foi distribuído para residências, comércios e empresas, mas se algum contribuinte não recebeu, deve retirar a guia no site ou procurar a Central do Contribuinte – Cecon (avenida Coronel Altino França, 312, Centro). O carnê apresenta todas as características do imóvel. A solicitação de revisão do lançamento do IPTU pode ser feita mediante preenchimento de formulário específico até 30 dias após a data de vencimento. O pagamento pode ser na rede bancária credenciada pela Prefeitura, casas lotéricas e ainda por Pix.

TCRS

O talão também traz a guia para o pagamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) mas, neste caso, o vencimento será no dia 14 de julho. Também há a opção de parcelamento em duas vezes e o contribuinte deve fazer o pedido junto à Cecon até o dia do vencimento.

Aplicação

O IPTU é uma das principais garantias orçamentárias das prefeituras e sua destinação garante importantes obras como revitalização de avenidas, praças, escolas, unidades de saúde e ainda ajuda a manter em dia os salários do funcionalismo e serviços essenciais à população, como Saúde, Educação, capina, limpeza e a operação tapa buracos, entre outras melhorias.

Com Prefeitura de Sete Lagoas