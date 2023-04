Prefeitura de Sete Lagoas inaugura com grande festa complexo de esporte e lazer no bairro Montreal

O complexo esportivo e de lazer construído pela Prefeitura de Sete Lagoas, no bairro Montreal, viveu um dia de festa no feriado da última sexta-feira, 21 de abril. A programação especial com jogos de futebol, shows musicais e brincadeiras marcou a inauguração oficial do Estádio Municipal Leia Dias (Leia da Liga) e também da praça Djalma Fagundes da Silva.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Estádio Leia Dias foi praticamente reconstruído pela Prefeitura e foi transformado em um dos mais belos da região. Com um gramado impecável, nova arquibancada e vestiários, o antigo Campo do Montreal se tornou um atrativo para o futebol. Inclusive, o local recebeu, como evento teste, a final da Copa Eldorado no dia 29 de janeiro sendo aprovado por dirigentes das equipes (União Alvorada e CAP), atletas, torcedores e comerciantes da região. Já a praça Djalma Dias Fagundes ganhou iluminação de LED, parquinho para crianças, academia popular, palco para eventos e pista de caminhada.

O prefeito Duílio de Castro participou do dia de festividades ao lado do coordenador de esportes Marcelo da Cooperseltta e representantes da comunidade. Durante o dia, foram disputadas várias partidas de futebol das categorias infantil, feminino e adulto. Além disso, foram realizadas brincadeiras com as crianças e apresentações musicais. “Uma bela comemoração que simboliza bem a alegria de todos com a realização deste sonho. Estamos entregando um complexo que transforma esta região em uma referência para nossa cidade. Além disso, ganhamos a oportunidade de homenagear pessoas que deixaram um grande legado para nosso esporte”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Para melhorar ainda mais este projeto, a Prefeitura implantou um moderno sistema de iluminação de LED e fez o paisagismo com nova jardinagem da praça. Além de praticar esportes, o cidadão pode curtir uma bela área de convivência. “Estamos muito felizes e o prefeito Duílio de Castro merece um agradecimento especial. Este complexo trouxe nova vida para esta região. Como secretário, na época, consegui recursos para iniciar este projeto e hoje estamos inaugurando em um clima de muita alegria. Uma união entre poder público e comunidade que deu muito certo”, comemorou Marcelo da Cooperseltta.

A nova realidade agradou em cheio quem vive no Montreal. Crianças e adultos participaram da programação não só jogando futebol, mas também utilizando todas as dependências do complexo. “Este espaço ficou excelente. Onde só existia terra e mato se transformou em uma área onde temos o prazer de trazer nossos filhos e netos. Além disso, esta realização da Prefeitura valoriza muito o nosso bairro. Agradecemos por este trabalho excepcional coordenado pelo prefeito Duílio”, agradeceu o morador Adilson de Jesus Silva.

Para fechar a festa com chave de ouro, a comunidade curtiu os shows do cantor Fernando Rocha e da dupla Carine & Juliano. Um dia à altura da grandiosidade deste complexo de esporte e lazer.

Com Prefeitura de Sete Lagoas