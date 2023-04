Nesse CEU tem Sol encerra 1ª edição com apresentações gratuitas no Jardim dos Pequis

A primeira edição do projeto “Nesse CEU tem Sol” está chegando ao fim, mas os alunos das oficinas culturais não poderiam deixar de mostrar todo o seu talento em uma grande festa. Os alunos das oficinas de hip hop, violão, flauta doce, canto coral e teatro prepararam dois eventos para celebrar a arte e cultura produzida em Sete Lagoas.

Durante as aulas os participantes e professores contaram com toda a infraestrutura necessária para o pleno desenvolvimento de habilidades – Foto: Bruna Aguiar

A festa de encerramento será realizada nos dias 29 e 30 de abril, sábado e domingo, e conta com apresentações dos alunos e a participação de convidados especiais: o grupo de contadores de história Boi da Manta, com o espetáculo "Alegria e Felicidade" e o grupo Ser...Tão Brasil. Dia 29 de abril, a festa começa às 15 horas, no CEU das Artes, no Jardim dos Pequis, e no dia 30 de abril, às 10 horas, na Lagoa Boa Vista, no Parque Náutico do Boa Vista, ambos com entrada franca.

O projeto “Nesse CEU tem Sol” é patrocinado pela Iveco | CNH Industrial, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, e ofereceu aulas gratuitas de flauta doce, violão, contação de histórias/teatro, coral e hip-hop para cerca de 100 pessoas entre sete e 60 anos de idade. A ação foi realizada no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) com o objetivo de fomentar a criação de grupos culturais nas áreas da música, do teatro e da dança, além de revelar talentos. “Projetos como esse contribuem e muito para o desenvolvimento dos participantes e ajudam a revelar a identidade e a vocação cultural da comunidade, além de unir as pessoas. Percebo que os grupos continuaram se relacionando, mesmo após o término desta edição” afirma Ailton de Castro, professor de violão do projeto.

Além dele, o projeto contou com a participação dos professores-artistas Paulinho do Boi (teatro), Lucas Marotta (Flauta Doce), Lorenzo de Paula (Hip Hop) e Cleber Castro (Canto e Coral), que tiveram a oportunidade de desenvolver suas oficinas com toda a infraestrutura necessária. O projeto disponibilizou instrumentos musicais para todos os participantes das modalidades de flauta doce e violão, lanches durante as oficinas e camisetas para os inscritos no projeto.

Nesse CEU tem Sol foi realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com o Patrocínio da Iveco | CNH Industrial. Produção da Espaço Ampliar, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas e do Governo Federal. “Não perca essa grande festa da cultura em Sete Lagoas. Venha prestigiar os talentos da nossa comunidade”, convida Alan Keller, gestor do projeto.

Serviço:

Nesse CEU tem Sol (festa de encerramento)

Apresentações dos alunos participantes

Dia 29/04, às 15 horas, no CEU das Artes (Jardim dos Pequis)

Dia 30/04, às 10 horas, na Lagoa Boa Vista (Parque Náutico do Boa Vista)

Atrações convidadas:

Espetáculo Alegria e Felicidade com o grupo Boi da Manta

Show com o grupo Ser...Tão Brasil

Evento gratuito

+ informações nas redes sociais @ceudospequiscomunidade

Com Prefeitura de Sete Lagoas