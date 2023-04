Mutirão da Prefeitura de Sete Lagoas segue no bairro Cidade de Deus recolhendo toneladas de entulhos

A força-tarefa da Prefeitura de Sete Lagoas, que limpou ruas e recolheu toneladas de lixo e entulho na região dos bairros Planalto e Alvorada no mês passado, começou esta semana atuando forte também no bairro Cidade de Deus. O trabalho segue um cronograma que reúne vários setores da administração e Codesel e as turmas visitam residências, comércios e áreas públicas até a próxima sexta-feira, 28 de abril.

Limpeza também é realizada em áreas públicas

O trabalho foi iniciado nesta segunda-feira, 24, e, nesta terça-feira, 25, as turmas começaram mais uma vez às 8h. Logo na primeira ocorrência, um imóvel repleto de inservíveis alertou sobre a necessidade de atenção dos moradores. “Esta é a segunda etapa de um planejamento anual que, em 2022, deu muito certo. Ressaltamos que a colaboração da população é primordial para este sucesso”, destaca Maria Tereza Rodrigues, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município.

O mutirão de limpeza é uma estratégia para combater focos do mosquito Aedes aegypti e também a proliferação de animais peçonhentos. O trabalho é realizado onde levantamentos mostram que a situação é mais crítica. O resultado positivo também é comprovado por estudos específicos. “Esta mobilização visa à prevenção de doenças. Já comprovamos por meio de inquéritos sorológicos que o mutirão reduz em até 60% dos casos de leishimaniose e isso também acontece com a dengue, chikungunya e zika vírus. Além disso, combatemos pragas urbanas como escorpião, ratos e baratas”, explica Patrícia Silveira, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses.

As equipes vão de porta em porta e o apoio dos moradores realmente é fundamental para o sucesso do mutirão. Ações como facilitar o acesso dos agentes ou colocar entulhos na porta do imóvel já representam um grande passo. “Algumas famílias entenderam bem o nosso objetivo e estão colocando os entulhos para fora de casa, isso facilita muito. Em imóveis onde pessoas têm problema de saúde, nossas equipes entram e fazem o serviço”, completa Patrícia Silveira.

Caminhonetes, caminhões e máquinas pesadas estão na retaguarda recolhendo todo o material. O volume de inservíveis retirado em cada etapa do mutirão é impressionante. “Na região dos bairros Alvorada e Planalto retiramos mais de 80 caminhões de entulho. No Cidade de Deus está sendo uma média de 20 caminhões por dia, o que deve totalizar cerca de 100 caminhões até o fim da semana”, calcula Wellington Aguiar, coordenador de Limpeza Urbana da Prefeitura.

A população deve ficar atenta, já que o mutirão vai chegar em todas as regiões da cidade. A próxima região contemplada será a do bairro Itapuã. Participe desta guerra contra mosquitos transmissores de doenças que podem matar. A prevenção é o melhor caminho. O atendimento às denúncias está disponível por meio do Disque Dengue (160), pelo telefone 155 da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo (31) 3776-9313 ou e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br.

