Guarda Municipal orienta vigias da Rede Municipal de Ensino sobre segurança nas escolas

Ação faz parte da operação Anjos da Guarda e busca proteção de toda comunidade escolar

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A proteção da comunidade escolar das quase 60 unidades educacionais da Prefeitura de Sete Lagoas continua sendo motivo de várias ações. Uma delas envolveu a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, quando uma reunião de orientação foi realizada com vigias da Rede Municipal de Ensino. O encontro realizado na última quinta-feira, 20, foi considerado o início do compartilhamento de informações e conhecimento profissional.

O foco da reunião foi a segurança tendo como base as ameaças distribuídas em redes sociais que provocaram apreensão em diretores, professores, auxiliares e pais de alunos matriculados em escolas públicas e particulares em algumas cidades brasileiras. Todo o processo coordenado pela GCM foi denominado operação “Anjos da Guarda”. “O objetivo com todas as medidas que estão sendo tomadas é proporcionar um ambiente seguro e tranquilo na escola sempre contando com a participação de todos os envolvidos”, ressalta o comandante Sérgio Andrade.

A operação conta com o apoio de videomonitoramento 24 horas com câmeras instaladas no interior e exterior das escolas municipais e ainda promove reuniões com pais e professores, bem como palestras educativas para prevenir possíveis ameaças e reforçar a conscientização sobre a importância da segurança nas instituições de ensino.

COMITÊ

A Prefeitura de Sete Lagoas também instituiu um comitê de enfretamento a ameaças nas escolas municipais, estaduais e particulares de Sete Lagoas, reunindo Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, em parceria com a Guarda Civil Municipal, o Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura, Procuradoria e secretarias de Assistência Social e Saúde. O objetivo é buscar meios estratégicos e novos direcionamentos e o encontro com os vigias faz parte desta plano. "Estamos buscando informações diretamente nas escolas. Para isso, contamos não somente com o apoio de pais e alunos, mas também das equipes de psicologia e pedagogia das escolas. Esses profissionais irão atender os alunos que apresentarem um quadro mais problemático, diagnosticando de fato o que acontece com esses alunos e trazendo os casos para o comitê. Queremos, com isso, diminuir a incidência de ameaças nas escolas, muitas vezes infundadas, criadas apenas para causar pânico", revela o comandante Sérgio Andrade.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom