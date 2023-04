Temperaturas em elevação nesta quarta em Sete Lagoas; confira previsão do tempo

Após uma semana de tempo frio e ameno, as temperaturas começam a subir em Sete Lagoas nesta quarta-feira (26) - confira na previsão do tempo.

O sol estará presente em boa parte do dia, com nuvens no céu mas sem chuva. A mínima registrada foi de 16ºC e a máxima será de 30ºC. Estas são informações do Instituto Nacional de Meteorologia.

O calor estará presente durante todo o resto da semana, com as temperaturas mínimas em ascensão (chegando aos 20ºC previstos na sexta-feira). Já a chuva pode aparecer até o sábado (29).

Da redação com Inmet