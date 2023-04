Polícia Militar do Meio Ambiente comemora aniversário com palestras em escolas de Sete Lagoas

As escolas estaduais Eponina Soares dos Santos e Deputado Renato Azeredo, de Sete Lagoas, receberam nesta semana palestras de policiais do 5º Pelotão de Meio Ambiente sobre a importância de cuidado e sustentabilidade.

Foto: Polícia Militar do Meio Ambiente / Divulgação

As palestras fazem parte do ciclo de comemoração de cinco anos do Comando de Policiamento de Meio Ambiente em Sete Lagoas: "as ações têm como objetivo promover o fortalecimento da imagem da Polícia Militar, em como o de potencializar a realização de ações preventivas e repressivas contra o cometimento de crimes e infrações ambientais", aponta o Sargento Caetano, responsável pelas palestras.

Participaram da atividade "Meio Ambiente: valores sociais, cidadania e sustentabilidade", cada escola, cerca de 560 alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, em atividades dinâmicas para entender e refletir sobre a importância da preservação dos recursos naturais.

De acordo com o comando da Polícia Militar de Meio Ambiente, mais atividades serão realizadas durante toda a semana.

Da redação