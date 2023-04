Alunas de 12 anos são conduzidas à delegacia após brincadeira perigosa em escola de Sete Lagoas

Policiais foram acionados para investigar a situação envolvendo estudantes do 7º ano que soltaram bombas na sala de aula da turma do 6º ano, originada na condução de duas alunas à delegacia junto com seus pais para prestar esclarecimentos.

Imagem: Reprodução

Na manhã desta quarta-feira (26), ocorreu uma situação na Escola Municipal Marcos Valentino, que atualmente funciona temporariamente na Faculdade Ciência da Vida em Sete Lagoas, envolvendo alunos que participaram em uma intervenção policial. De acordo com as informações, os alunos do 7º ano pregam uma "trolagem" na turma do 6º ano, soltando bombas dentro da sala de aula.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, identificou que duas alunas de 12 anos foram como responsáveis ​​pelo ato. Elas foram conduzidas à delegacia regional juntamente com seus pais para prestar esclarecimentos.

A direção da escola afirmou que não houve nenhuma situação que colocasse em risco a integridade física dos alunos e professores, mas que a polícia investigará o caso da trolagem.

Da redação com Teclemidia