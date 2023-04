Educação vai produzir energia a partir de placas solares instaladas em escolas municipais

Dentro de poucos dias as 56 escolas da rede municipal de ensino estarão conectadas a um moderno sistema de produção de energia solar. A empresa Energy System do Brasil, responsável pela implantação das usinas fotovoltaicas em dez escolas do município, participou na manhã desta segunda-feira, 24 de abril, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (Smeec), de uma capacitação junto a gestores escolares.

CEMEI Joselita Dias Costa

Na ocasião, o sistema foi apresentado e os gestores puderam esclarecer dúvidas quanto à produção de energia solar. As usinas estão instaladas nas escolas municipais Clarindo Cassimiro, Jovelino Lanza, CEMEI Joselita Dias Costa, CEMEI Marisa Mara Vaz Galuppo, Hilário Pereira da Fonseca, José Jacinto Godoy, Raymundo Gravito, Nádia Lúcia Ferreira Alves, Professor Edson Abreu e Professor Vasco Damião. Juntas, as dez escolas irão fornecer um total de 650 Kw de energia elétrica limpa e econômica às demais escolas municipais, por meio de devolução do excedente à rede da Cemig.

"As placas solares já foram instaladas nas dez escolas, das quais cinco já estão em pleno funcionamento. Com relação às demais, estamos aguardando apenas algumas adequações no padrão", detalha o responsável técnico pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras, Lucas Samuel Santana de Jesus.

Como funciona

O sol é uma das mais importantes fontes de energia. Utilizado há vários anos pela humanidade como fonte de calor, há algum tempo ele já vem sendo usado também para produzir energia elétrica. A energia solar é proveniente da luz e do calor do sol, sendo uma fonte alternativa, sustentável e renovável de energia que provém da radiação eletromagnética (luz e calor) emanada pelo sol. Hoje em dia, a energia solar é uma geração limpa de eletricidade feita por meio de painéis fotovoltaicos que transformam a luz do sol em energia elétrica. Na energia solar fotovoltaica, quando as partículas de energia da luz do sol (fótons) incidem sobre os painéis solares, ocorre a geração de uma corrente elétrica que pode ser direcionada e utilizada para alimentar residências, empresas, escolas e indústrias.

Com Prefeitura de Sete Lagoas