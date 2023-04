Grupo Forrofônico traz nova proposta musical para releituras de clássicos do forró em Sete Lagoas

Boa surpresa no cenário musical do forró brasileiro, o grupo mineiro Forrofônico traz uma formação inusitada, já que seus integrantes têm formação na música clássica, a maior parte deles componentes da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Somente isso para justificar a presença de primeiro e segundo violino na banda, que conta ainda com Greyce Ornellas como cantora, Sérgio Saraiva no acordeom, Aluizio Brant e Rosinei Barbosa na percussão, Ravel Lanza no lº violino, Leise Renhe no IIº violino, Aristóteles Medeiros na viola, Vanilce Rezende ao violoncelo e Sergio Rabello no contra-baixo.

Foto: Divulgação

Sobre a ideia de criar o Forrofônico, o líder da banda, o sanfoneiro Sérgio Saraiva, lembra que “nós quando pensamos em formar o grupo, queríamos trabalhar com música brasileira de caráter dançante, como o baião, o xaxado, o xote e o próprio forró, que nesse contesto se tornou mais um gênero da música dançante feita no Brasil. Então fomos adaptando arranjos, buscando uma sonoridade diferenciada. E tudo foi evoluindo de forma natural, sem alterar muito a estrutura original das músicas, que são clássicos populares. Foi nesse cenário que surgiu o Forrofônico, de uma grande brincadeira entre músicos clássicos.”

O destaque da banda são os arranjos de Fred Natalino, trazendo ícones do cancioneiro popular totalmente reformulados, com arranjos inusitados que não tiraram a essência das músicas. Prova disso é o arranjo para o Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos, que apresenta uma releitura com uma levada mais dançante, sem perder a beleza da melodia original. Outro destaque do Forrofônico é a sonoridade encontrada, com diálogos entre os instrumentos de cordas da orquestra e o tradicional trio de forró, sanfona, zabumba e o triângulo.

No repertório, o grupo apresenta ainda canções consagradas, como: Asa Branca – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira; Assum Preto - Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira; Xote das Meninas - Luiz Gonzaga; Feira de Mangaio – Sivuca; Forró pesado - Trio Nordestino; Morena Bonita – Toninho Horta; Cajuína - Caetano Veloso, entre outros sucessos da tradicional música nordestina.

Com Grupo Forrofônico