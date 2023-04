Quinta com calor em Sete Lagoas; confira previsão do tempo

Chuviscou em algumas regiões de Sete Lagoas na noite de quarta-feira (26): nesta quinta (27) é previsto precipitações e aumento de temperatura.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A tendência do dia anterior se repete: os termômetros continuam em elevação. A mínima registrada foi de 19ºC e a máxima será de 29ºC. O dia nasceu com poucas nuvens mas a nebulosidade aumentará ao avançar das horas, com possibilidade de chuva.

As altas temperaturas estão previstas até amanhã, quando no sábado haverá uma "virada do tempo": no domingo (30) a máxima prevista será de 26ºC.

Da redação com Inmet