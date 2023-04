‘Gostosofobia': modelo é expulsa de supermercado em BH por usar roupa curta e gera polêmica

Uma modelo que produz conteúdos para a plataforma de venda de imagens e vídeos Onlyfans disse ter sido expulsa de um supermercado de Belo Horizonte por usar “roupas curtas demais”. Kerolay Chaves, em postagem no Instagram — rede social onde possui mais de 440 mil seguidores —, afirmou ter sofrido "gostosofobia".

Foto: Reprodução/Internet

“Algumas pessoas olharam com preconceito, outras me xingaram e por fim, fui expulsa do local. Vocês acreditam? Esses insultos tem a ver com fobia de mulher gostosa”, disse. Kerolay também contou ter sido hostilizada.

“Acho um absurdo nós mulheres ainda sermos tratadas dessa forma só pelo fato de nos vestirmos como a gente quer. A verdade é que a gente passa por isso porque somos gostosas demais, só pode”, completou.

Na postagem, a modelo aparece usando um shorts jeans, um top branco e chinelos, enquanto caminha entre os corredores do supermercado.

