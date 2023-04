"Elas Por Elas" é um projeto que oferece palestras motivacionais e profissionais para mulheres empreendedoras, visando inspirar o sucesso e apoiar o empoderamento feminino. Com vagas limitadas e gratuito, o evento conta com palestrantes convidadas que abordam temas específicos. No dia 02/05, Débora Guimarães falará sobre "A Mala Criativa: gerenciamento das emoções" no bairro Barreiro às 18h30. As inscrições podem ser realizadas pelo número (31) 9 9932-3300.

Foto: Divulgação

O projeto "Elas Por Elas" oferece palestras motivacionais e profissionais para mulheres empreendedoras, visando fornecer ferramentas para o desenvolvimento pessoal e profissional. O evento é gratuito e tem vagas limitadas. Palestrantes convidadas abordam temas específicos para inspirar o sucesso e apoiar o empoderamento feminino.

No dia 02/05, a palestrante Débora Guimarães falará sobre "A Mala Criativa: gerenciamento das emoções" no bairro Barreiro às 18h30. O projeto visa ajudar mulheres em suas carreiras e negócios, inspirando a autonomia e o empreendedorismo feminino.

As inscrições podem ser realizadas pelo link ou pelo número (31) 9 9932-3300.

As vagas são limitadas, então não perca a chance de participar!

Da redação